"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 MAYIS 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Endonezya 7,3'le sallandı

06 Mayıs 2020, Çarşamba 18:00
Endonezya'nın Maluku eyaletinde 7,3 büyüklüğünde deprem gözlemlendiği bildirildi.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyaletin Maluku Tenggara Barat bölgesinin 180 kilometre kuzeybatı açıklarında gerçekleşen depremin, yerin 133 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

BMKG, depremin ardından bölge için tsunami uyarısında bulunmadı.

Depremin can veya mal kaybına yol açıp açmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Endonezya'da 28 Eylül 2018'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğünde deprem ve ardından oluşan tsunami Donggala, Palu ve Sigi bölgelerini etkilemişti.

Bölgedeki deprem ve tsunamide, 4 bin 340 kişi ölmüştü.

AA

Okunma Sayısı: 234
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bakan Koca'dan bugünün 'Koronavirüs Tablosu'nu değerlendirdi

    İB'den berber, güzellik salonu ve kuaförlerle ilgili genelge

    Almanya'da tüm mağazalar açılıyor

    Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından son gelişmeleri paylaştı

    Endonezya 7,3'le sallandı

    Yeni infaz düzenlemesi AYM'de

    'Normalleşme sürecine eskiye dönüş olarak bakılmamalı'

    İsrail Savunma Bakanı Batı Şeria'da 7 bin konut inşasına onay verdi

    Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

    İngiltere'de 'evde kal' çağrısına uymayan bilim kurulu üyesi istifa etti

    'Bayram sonrası Kapalıçarşı'da hayatın normale dönmesini bekliyoruz'

    2020'de Avrupa'da tarihi resesyon bekleniyor

    'Neye oy verdiğimizi bilmeden el kaldırdık'

    Ligler 12 Haziran'da başlıyor

    Ruhani: Ambargo kalkmazsa bunun sonuçları ağır olur

    İran'da koronavirüs salgınında ölü sayısı 6 bin 418'e yükseldi

    Restoran, lokanta ve kafeler yeniden açılış hazırlıklarına başladı

    'Temel kurallarda gevşersek vaka sayısı artar'

    Samsung'un varisi rüşvet skandalı nedeniyle özür diledi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    İbretlik itiraf
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İnfazda indirim derken bindirim
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Hz. Hatice’den mesaj var!
    Süleyman KÖSMENE

    Cennetin izdüşümü Vakıa Sûresi’nde
    Faruk ÇAKIR

    Adalet çağrısı duyulsun
    Ali FERŞADOĞLU

    Kıyametin kopmasına biraz daha var galiba!
    Genel

    'Neye oy verdiğimizi bilmeden el kaldırdık'
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Ramazan’daki duâlar, ihlâs ile inşaallah makbuldür
    Ahmet BATTAL

    Devlet aklına on bir katkı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.