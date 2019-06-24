Endonezya 7,7 ile sallandı

Endonezya'nın Maluku eyaletinde, 7,7 büyüklüğünde deprem gözlemlendi.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyalete bağlı Güneybatı Maluku bölgesinin 245 kilometre kuzeydoğu açıklarındaki 7,7 büyüklüğündeki depremin, yerin 231 kilometre altında kaydedildiğini duyurdu. Tsunami alarmı verilmedi BMKG, depremin ardından tsunami alarmı vermedi. Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı da henüz bilinmiyor. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) ise depremin büyüklüğünü 7,5 olarak açıkladı. Papua'da 6 büyüklüğünde deprem Öte yandan ülkenin Papua eyaletinde, 6 büyüklüğünde deprem gözlemlendi. BMKG, merkez üssü eyalete bağlı Orta Mamberamo bölgesinin 48 kilometre güneydoğusundaki 6 büyüklüğündeki depremin, yerin 15 kilometre altında gerçekleştiğini duyurdu. Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Endonezya'da 28 Eylül 2018'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde gözlemlenen 7,5 büyüklüğünde deprem ve ardından oluşan tsunami Donggala, Palu ve Sigi bölgelerini etkilemişti. Bölgedeki deprem ve tsunamide, 4 bin 340 kişi ölmüştü. AA

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