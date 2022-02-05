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Endonezya'da büyük taşınma

05 Şubat 2022, Cumartesi 20:45
Endonezya parlamentosu, ülkenin başkentini Cakarta'dan Borneo'ya taşınmasını onayladı

Endonezya’nın Cava Adası’ndaki Jakarta’dan Borneo Adası’ndaki Doğu Kalimantan eyaletine taşıyacağı başkentini “Nusantara” olarak adlandıracağı bildirildi.

Guardian’ın haberine göre, Ulusal Kalkınma Planlama Bakanı Suharso Monoarfa, Devlet Başkanı Joko Widodo’nun “takımada” anlamına gelen “Nusantara” adını 80 isim arasından Endonezya’nın coğrafyasını yansıttığı ve uluslararası simgeselliği olduğu için seçtiğini belirtti.

Diğer yandan, Nusantara isminin zaten Endonezya’nın tamamı için kullanıldığı ve kafa karıştırıcı olacağı şeklinde eleştiriler de yapıldı.

Parlamentoda yeni başkentle ilgili yasa tasarısının kabul edilmesinin ardından, Nusantara’da inşaatın bu yıl başlaması planlanıyor.

2019’da duyurulan ancak Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenen başkentin taşınması planının, hükümet binalarının taşınmasıyla 2024’te tamamlanması bekleniyor.

Jakarta finans merkezi olacak 

Proje kapsamında Jakarta ticari ve finans merkezi olarak kalsa da Cava’dan 4 kat daha büyük ve Jakarta’nın 2 bin kilometre kuzeydoğusundaki Doğu Kalimantan hükümet binalarına ev sahipliği yaparak idari başkent olacak. Endonezya hükümeti, şimdiki başkent Jakarta’yı 10 milyon nüfusu, her yıl meydana gelen sel gibi doğal afetler, altyapının sorunları ve de yer altı sularının aşırı kullanımının kentin kuzey kesimlerinin hızla batmasına neden olması nedeniyle taşımak istiyor.

Widodo hükümeti ayrıca, ülke nüfusunun yüzde 60’tan ve ekonomik faaliyetlerinin yarısından fazlasına ev sahipliği yapan Cava adasındaki yükü azaltıp, milli serveti ülke geneline yaymayı amaçlıyor. Çevreciler, taşınmanın orangutan, güneş ayıları ve uzun burunlu maymunlara ev sahipliği yapan yağmur ormanlarının yer aldığı Doğu Kalimantan’da çevre kirliliğini artıracağı uyarısında bulunuyor.

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Yeni başkente“Nusantara” adı verildi

17 Ocak’ta Halk Temsilciler Meclisi’nde düzenlenen özel komite görüşmesinde, yeni başkent için teklif edilen 80 isim arasında, Devlet Başkanı Joko Widodo’nun  tavsiyesiyle “Nusantara” adının verilmesi uygun görüldü. Ülkenin en az doğal afet gören adalarından Kalimantan’ın doğusundaki Kuzey Penajam Paser ve Kutai Kartanegara illerinin kesiştiği 561 kilometrekarelik bir alana kurulacak yeni başkentin maliyetinin 32 milyar ABD doları bulması bekleniyor. Kovid-19 salgınından ötürü yasalaşma ve kurulma süreci aksayan başkentin inşasına Mart 2022’de başlanacak.

AA

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