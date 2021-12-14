Endonezya'da ölü sayısı 48'e yükseldi

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinde bulunan Semeru Yanardağı'nda 4 Aralık'ta meydana gelen patlama sonrası ölü sayısı 48'e ulaştı.

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), bölgedeki arama kurtarma çalışmalarının sahadaki 4 ekiple devam ettiğini bildirdi. Patlama sonrası yaklaşık 10 bin bölge sakininin tahliye edildiği kaydedildi. Lumajang bölgesinde yer alan 3 bin 676 metre rakımlı Semeru Yanardağı'nda meydana gelen patlama sonrası civardaki yerleşim yerleri, yoğun kül ve dumanla kaplanmıştı. Patlamada ölenlerin sayısı 7 Aralık'ta 34 olarak açıklanmıştı. "Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor. AA

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