Endonezya’da seçim bilânçosu: 139 ölü

Endonezya’da yapılan dünyanın en geniş katılımlı tek günlük seçim yarışında, aşırı yorgunluktan dolayı ölen sandık görevlisi ve polis memurlarının sayısının 139’a yükseldiği belirtildi.

193 milyondan fazla seçmenin sandık başına gittiği 17 Nisan’daki seçimlerde, 500’den fazla kişinin de aşırı çalışmak, stres ve uykusuzluk gibi sebeplerle hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Seçimlere katılım oranı yüzde 81 olarak açıklanırken, 7 milyonu aşkın kişinin de sandık görevlisi olarak çalıştığı kaydedildi. Euronews’in haberine göre, Endonezya İçişleri Bakanı Tjahjo Kumolo yaşanan ölüm olayları sonrası hükümetin harekete geçtiğini, bundan sonra cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin farklı zamanlarda yapılması yönünde karar alacaklarını ifade etti. 245 bin adayın yarıştığı seçimlerde oy sayımı 1 haftayı aşkın süredir devam ediyor

Okunma Sayısı: 268

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.