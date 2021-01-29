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Endonezya'da son durum?

29 Ocak 2021, Cuma 13:00
Endonezya'nın Cava Adası'ndaki Yogyakarta kentinde yer alan Merapi Yanardağı'ndaki volkanik hareketlilik bölge halkının yaşamını olumsuz etkiliyor.

Jeolojik Afet Teknoloji ve Araştırma Merkezi (BPPTKG) yetkilileri, son dönemde Merapi Yanardağı’nda volkanik hareketliliğin artması nedeniyle bölge civarında yaşayan halka yanardağa yaklaşmamaları konusunda uyarılarını sıkça yineliyor.

Yanardağ eteklerindeki Klaten ilçesine bağlı Tegal Mulyo köyü Muhtarı Sutarno,yaptığı açıklamada, ''Salı akşamı büyük bir patlama sesi duyduk ve devamındaki patlamalar yarım saat kadar sürdü. Ancak patlama 2010 yılında kadar büyük değildi. Halen yanardağda küçük patlamalar sürüyor.'' dedi.

Patlamalarda püsküren kül yağmurunun hayatlarını zorlaştırdığını aktaran Sutarno,''Yanardağ külleri, ekili tarım alanlarımızı ve hayvanlarımızı olumsuz etkiliyor. Bazı ekinlerimizin toplama zamanı geldi ancak üzeri küllerle kaplanan ürünlerimizi satmak çok zor. Hayvanlarımız da üzeri küllerle kaplanan otları yemiyor.'' ifadelerini kullandı.

Kül yoğunluğu arttığında nefes almakta zorluk çektiklerini ve gözlerinin de etkilendiğini söyleyen Sutarno,''Geçici olarak tahliye edilen 1500 kişi gündüzleri tarla ve hayvancılık işleriyle uğraşıyor ve tedbir amaçlı sadece geceleri sığınmaevinde kalıyor.'' diye konuştu.

Bugün patlama bilgisi paylaşılmadı

BPPTKG, yanardağda yeni patlama olduğuna ilişkin henüz açıklama yapmazken, dün son 24 saatte 52 küçük patlama gözlemlendiği aktarılmıştı.

5 Kasım 2020’den bu yana "turuncu" alarm seviyesindeki yanardağın çevresinde 5 kilometreye kadar faaliyette bulunulmaması uyarısı yapılıyor.

Cava Adası'nda bulunan 2 bin 968 metre yüksekliğe sahip Merapi Yanardağı'nın 2010'da lav püskürtmesi sonucu 347 kişi hayatını kaybetmişti.

Endonezya'da yanardağ alarm sistemi, "yeşil", "sarı", "turuncu" ve en üst seviyede "kırmızı" olmak üzere 4 aşamadan oluşuyor.

AA

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