Endonezya'daki depremde kaybolanlar aranıyor

Endonezya'da 21 Kasım'da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde, kayıp olduğu belirtilen 39 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Antara News'in haberine göre, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo depremden etkilenen bölgeyi ziyaret etti. Widodo, bölgedeki kayıp 39 kişi bulunana kadar arama kurtarma çalışmalarının devam edeceğini aktardı. Deprem 10 kilometre derinlikte kaydedilmişti ​​​​​​​ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 21 Kasım'da, Endonezya'nın Batı Cava eyaletine bağlı Ciranjang şehrinin 18 kilometre güneybatısında meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin, 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurmuştu. Başkent Cakarta'da birkaç saniyelik sarsıntıya neden olduğu kaydedilen depremin ardından "tsunami" uyarısı yapılmamıştı. AA

Okunma Sayısı: 204

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.