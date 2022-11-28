Endonezya'daki depremde ölü sayısı 321'e yükseldi

CGTN'nin haberine göre, Ulusal Afet Yönetimi Ajansından (BNPB) yapılan açıklamada, Ciranjang şehrinin 18 kilometre güneybatısında meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde 14 kişinin kayıp olduğu belirtildi.

Depremde ölenlerin sayısının 321'e yükseldiği ifade edilen açıklamada, deprem nedeniyle Ciranjang'da 56 bin 311 evin hasar gördüğü ve 73 bin 693 kişinin de yerinden olduğu kaydedildi. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), depremde 15 yaşın altında 100 çocuğun öldüğü bilgisini paylaştı. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Endonezya'nın Batı Cava eyaletine bağlı Ciranjang şehrinin 18 kilometre güneybatısında 21 Kasım'da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin, 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurmuştu. Başkent Cakarta'da birkaç saniyelik sarsıntıya neden olduğu kaydedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmamıştı. AA

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