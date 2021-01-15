Endonezya’daki depremde ölü sayısı 35'e yükseldi

Endonezya'nın Batı Sulawesi eyaletinin Majene kentinde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde 35 kişi öldü.

Ulusal Afet Yönetimi Ajansının yaptığı açıklamaya göre, Majene kentinde yerel saatle 01.28'de 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kumparan internet sitesinin haberine göre, Batı Sulawesi Afet Ajansı Başkanı Darno Majid, Majene kentinde yerel saatle 01.28'de 6,2 büyüklüğünde depremde şu ana kadar edindikleri bilgiye göre ölenlerin sayısının 35’e yükseldiğini açıkladı. Bölge genelinde hissedilen depremde 10 evin çöktüğü ve yaklaşık 100 evin ağır hasar gördüğünü aktaran Majid, son gelişmelere ilişkin bilgi edinmeye çalıştıklarını söyledi. Şu ana kadar 637 kişinin yaralandığı ve 15 binden fazla kişinin güvenli alanlara tahliye edildiği depremde, ekiplerin bölgedeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Batı Sulawesi Valiliği ve bir hastanenin de arasında olduğu bazı kamu kurumlarının hasar gördüğünü açıklayan yetkililer, elektrik ve iletişim hatlarında da aksamalar yaşandığını bildirmişti. Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG) yetkilileri de olası artçı sarsıntılarda çökme riskine karşı bölge halkının yüksek binalardan uzak durması uyarısı yapmıştı. Merkez üssü eyaletin Majene kentinin 6 kilometre kuzeydoğusunda yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiği açıklanan depremin, Palu ve Makasar kentlerinde de hissedildiği belirtilmişti. AA

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