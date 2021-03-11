Endonezya'daki feci kazada 27 kişi öldü

Endonezya'nın Cava Adası'nda öğrencileri ve ebeveynlerini taşıyan otobüsün vadiye uçması sonucu en az 27 kişi öldü, 39 kişi yaralandı.

Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, Sumedang kenti yakınında, geziden dönen ortaokul öğrencileri, öğretmenleri ve ebeveynlerini taşıyan otobüsün, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 20 metrelik vadiye uçtuğu bildirildi. Otobüsteki 27 kişinin öldüğü, 39 kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, yaralıların hastanede tedavi altına alındığı ifade edildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, bazı yolcular otobüsün freninin bozulduğunu öne sürdü. Düşük güvenlik önlemleri ve altyapı nedeniyle Endonezya'da trafik kazalarının yaygın olduğu ifade ediliyor. AA

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