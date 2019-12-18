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Endonezya’dan Çin’e tepki

18 Aralık 2019, Çarşamba 23:38
Endonezya Devlet Başkanı Yardımcısı Ma’ruf Amin, ‘’Uygur Türklerine insanlık dışı davranış sergilendiği iddiaları konusunda Çin’in açık olmasını istiyoruz’’ dedi.

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Endonezya Devlet Başkan Yardımcısı Ma’ruf Amin, Uygur Türklerine kötü muamele edildiği iddialarına karşı Çin’e daha açık olma çağrısında bulundu.

Endonezya ajansı Antara’nın haberine göre, Amin yaptığı açıklamada, Endonezya hükümetinin, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki Uygur Türkleri konusunda insan haklarını koruma çabalarının devam ettiğini belirtti. Amin, insan haklarının korunmasına yönelik Endonezya’nın tutarlı bir tavır sergilediğini belirterek, ‘’Çin’i insan haklarını korumaya davet ediyoruz. Myanmar ve Çin de dahil dünyadaki tüm tarafların insan hakları konusunda daha açık ve şeffaf olmalarını istiyoruz.’’ ifadelerini kullandı. Çin’in ‘’eğitim merkezi’’ adını verdiği kamplardaki zorbalık iddialarını inkar ettiğini Amin, ‘’Halen insan haklarını koruma ilkelerini destekliyoruz. Uygur Türklerine insanlık dışı davranış sergilendiği iddiaları konusunda Çin’in açık olmasını istiyoruz.’’ diye konuştu.      

Uygur Türklerine yönelik hak ihlalleri eleştiriliyor 

Çin’de son yıllarda Uygur Türklerinin yaşadığı Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde “mesleki eğitim merkezi” adı altında faaliyet gösteren kamplar ile Uygur Türklerinin kimlik ve kültürlerine yönelik ihlaller, uluslararası kamuoyu tarafından eleştiriliyor. Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyine üye 22 ülke, 11 Temmuz’da, Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki Uygur Türkleri ve diğer azınlıklara yönelik muamelesini eleştiren ve kitlesel göz altıların durdurulması çağrısında bulunan mektubu imzalamıştı. İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) raporunda, son 2 yılda Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde çok sayıda kişinin “önleyici polisiye tedbiri” adı altında suçsuz yere alıkonulduğu ve siyasi bakımdan tehlikeli olarak değerlendirilen bireylerin herhangi bir yargı kararı olmaksızın toplama kamplarına gönderildiği belirtilmişti. BM ve diğer uluslararası örgütler, kampların incelemeye açılması çağrılarını yinelerken, Çin şu ana kadar kendi belirlediği birkaç kampın az sayıda yabancı diplomat ve basın mensubu tarafından kısmen görülmesine izin verdi. Çin makamları, BM yetkililerinin doğrudan bilgi almak amacıyla bölgede serbestçe inceleme yapma talebini geri çeviriyor. Cakarta - aa

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“Uygurlu Türkler zorla çalıştırılıyor”  

Ayda 175 dolara zorla çalıştırılan Uygurlu Türklerin arasında eski iş adamları, entelektüeller ve bilim adamlarının olduğu belirtildi. Washington Post gazetesinde yer alan haberde Çin’in, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki kamuoyunun tepkisini çeken kamplarda Uygurlu Türklerin zorla çalıştırıldığı belirtildi. Çin’in, bölgedeki toplama kamplarında “mesleki eğitim verilen kişilerin hepsinin mezun olduğu ve mutlu bir yaşam sürdürdükleri” iddiasına atıfta bulunulan haberde, kamplardan ayrılan bir çok kişinin ciddi kısıtlamaların olduğu fabrikalarda zorla çalıştırılmaya başlandığı kaydedildi. Washington - aa 

 

AA

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