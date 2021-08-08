Endonezya'yı alarma geçirdi

Endonezya'nın Cava Adası'nda bulunan Merapi Yanardağı’nda volkanik hareketlilik yaşandığı bildirildi

Aktif yanardağ Merapi’de meydana gelen patlamada, havaya duman ve kül bulutları püskürdüğü ve yamaçlardan aşağı lav akıntılarının oluştuğu görüldü. Yanardağdaki volkanik hareketlenme nedeniyle çıkan gürültülü sesin birkaç kilometre öteden duyulabildiği belirtildi. Cava Adası'ndaki 2 bin 968 metre yüksekliğe sahip Merapi Yanardağı'nın 2010'da lav püskürtmesi sonucu 347 kişi ölmüştü. Endonezya'da yanardağ alarm sistemi, "yeşil", "sarı", "turuncu" ve en üst seviyede "kırmızı" olmak üzere 4 aşamadan oluşuyor. AA

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