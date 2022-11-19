Enerji firmalarından “fazla kazanç vergisi”

Avusturya’da iktidar, “fazla kazanç vergisi” adı altında enerji firmalarından yaklaşık yüzde 40 oranında vergi alacak.

Başbakan Yardımcısı Werner Kogler ve Maliye Bakanı Magnus Brunner, enerji firmalarına yönelik yeni vergi düzenlemelerini öngören “Enerji Krizine Katkı” yasa tasarısını basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaştı. Buna göre petrol ve doğal gaz şirketlerinin 2018-2021 arasında yaptıkları ortalama yıllık kar dikkate alınarak enerji firmalarının belirtilen zaman zarfındaki yıllık gelir ortalamalarının yüzde 20’sinin üzerindeki kazançları vergiye tabi tutulacak. Mecliste görüşüldükten sonra yürürlüğe girmesi beklenen düzenlemeye göre, enerji şirketlerinin fazla gelirlerine yaklaşık yüzde 40 oranında vergi uygulanacak. Hükumet bu yolla devlet kasasına yıllık 2-4 milyar euro girdi sağlanacağını, elde edilen gelirin enerji krizi nedeniyle sorun yaşayan hane ve iş yerlerine destek olarak kullanılacağını bildirdi. Euronews’in haberine göre, 2023’ün sonuna kadar uygulanması öngörülen düzenleme kapsamında elektrik üretici firmaların da kilovat başına kazançlarının üst sınırı olacağı belirtildi. Haber Merkezi

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