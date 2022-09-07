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7 EYLÜL 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Enflasyon ve savaş çatışma riskini artırdı

07 Eylül 2022, Çarşamba
İngiliz danışmanlık şirketi Verisk Maplecroft, yüksek enflasyon ve Ukrayna’da devam eden savaşın oluşturduğu olumsuz şartların gelecekte pek çok ülkede çatışma riskini artırdığını bildirdi.

İngiliz danışmanlık şirketi Verisk Maplecroft’ın hazırladığı “2022 Politik Risk Görünümü” raporunda yer verilen “Sivil Huzursuzluk Endeksine” göre, 198 ülkeden 101’inde, bu yılın üçüncü çeyreğinde sivil çatışma yaşanması yönündeki riskin artış gösterdiği belirtildi.

Raporda, son dönemde rekor seviyede artış gösteren enflasyonist baskıların ve Ukrayna’daki savaşın oluşturduğu olumsuz koşulların bu ülkelerde sivil çatışmaları tetikleyebileceği bildirildi. Raporda, çatışma riskinin artış kaydettiği ülke sayısı dikkate alındığında, 2022 yılının üçüncü çeyreği itibariyle endeksin danışmanlık şirketi tarafından hazırlanmaya başlandığı 2016’dan bu yana en yüksek en artışın kaydedildiği belirtildi. 

Bu yılın üçüncü çeyreği itibarıyla küresel ölçekte 43 ülkede sivil çatışma riskinin azaldığının görüldüğü belirtilen raporda, son dönemde artan hayat pahalığının Avrupa Birliğinden (AB), Sri Lanka’ya, Peru’dan Kenya’ya, Ekvador’dan ve İran’a uzanan gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerde halk arasında hoşnutsuzluğu artırdığı kaydedildi. Danışma şirketinin raporunda, daha önce 2020 yılında yapılan araştırmada Ağustos 2022 itibarıyla 75 ülkede sivil çatışma risklerinin artmasının beklendiği, fakat bu yılın ağustos ayına varıldığında ise aradan geçen zamanda sivil çatışma riskinin 120 ülkede yükseldiğine işaret edildi.

AA

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