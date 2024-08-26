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26 AĞUSTOS 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Enkaz altında kalan 11 Filistinlinin cesedine daha ulaşıldı

26 Ağustos 2024, Pazartesi 12:06
İsrail ordusunun dün kuzey ve batı bölgelerinden çekildiği Han Yunus'ta 4 gün önce düzenlediği saldırıda hedef aldığı evin enkazından, 11 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

Gazze'deki Sivil Savunma Teşkilatından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail'in 21 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Han Yunus'un batısına düzenlediği saldırıda hedef aldığı evin enkazında arama kurtarma çalışması yürütülüyor.

Sivil savunma ekipleri, Ebu Hedrus ailesinin evinin enkazındaki çalışmalarda saldırıda hayatını kaybeden 11 Filistinlinin cansız bedenine ulaştı.

İsrail ordusuna ait savaş uçakları, 21 Ağustos'ta Ebu Hedrus ailesinin evini bombalamıştı. Yaralıları tahliye etmek isteyen sağlık ve sivil savunma ekipleri, İsrail askerlerinin engellemesi nedeniyle bölgeye ulaşamamıştı.

Han Yunus'a giren ve günlerce saldırılar düzenleyen İsrail askerleri, dün kentin kuzey ve batı bölgelerinden çekilerek doğu bölgelerine yönelmişti. İsrail askerlerinin bu bölgelerden çekilmesiyle, Filistinlilere ait mülklerdeki geniş çaplı tahribat ortaya çıkmıştı.

İsrail askerleri Han Yunus kentinin kuzeyindeki bölgelerde onlarca konutu yerle bir etmiş Filistinlilerin mülklerini buldozerlerle yıkmıştı.

AA

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