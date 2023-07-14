"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 TEMMUZ 2023 CUMA - YIL: 54

Erbil'de 45 dereceyi aşan sıcaklar Suriyeli sığınmacıları zorluyor

14 Temmuz 2023, Cuma 15:18
Irak'ın Erbil kentindeki kampta zorlu koşullarda hayatlarını sürdüren Suriyeli sığınmacıların yaşamı, bugünlerde 45 dereceyi aşan sıcaklar nedeniyle daha da zor.

Yaklaşık 5 bin Suriyeli sığınmacı, ülkelerindeki savaş nedeniyle uzun yıllardır Erbil kent merkezinden 30 kilometre uzakta bulunan Kevirgosk Sığınmacı Kampı'nda yaşıyor.

Kamp sakini Suriyeli sığınmacı Abdulkerim Muhammed, yaptığı açıklamada, aşırı sıcaklar nedeniyle çok zorlandıklarını belirterek, "Uluslararası kuruluşlar ile Irak ve Kürdistan Bölgesi hükümetlerinden bize yardım etmelerini istiyoruz. Sıcak çok fazla, serinleme imkanı da pek yok." dedi.

Muhammed, "Geceleri uyuyamıyoruz. Gündüzleri de evde boğuk bir hava oluyor. Bazen dışarıda oturuyoruz. Durumumuz çok kötü." diye konuştu.

Bir hafta susuz kaldıkları oluyor

Suriyeli sığınmacı Sıti Ömer de, "İş-güç azaldıkça sırtımızdaki ekonomik yük de artıyor. Serinlemek için bazı günler elimizden bir şey gelmiyor. Bazı günler 15 bin dinar (yaklaşık 300 TL) kadar su satın alabiliyoruz. Bu, sürekli yapabileceğimiz bir şey değil." şeklinde konuştu.

Bir başka kamp sakini Suriyeli Mehdavi Abdulkerim ise 6 kişi aynı evde yaşadıklarını ve depodaki suyun bir gün içinde bittiğini söyledi.

Abdulkerim, bu nedenle bazı zamanlar yaklaşık bir hafta susuz kaldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu kampta su satın almak için 5 bin dinar veremeyecek insanlar var. Sıcaklık da eklenince, durumumuz gittikçe kötüleşiyor. Yetişkinler olarak idare edebiliyoruz ancak çocuklarımız bu sıcağa tahammül edemiyor ve hastalanıyorlar."

AA

Okunma Sayısı: 190
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Erbil'de 45 dereceyi aşan sıcaklar Suriyeli sığınmacıları zorluyor

    “Paralı asker şirketi Wagner yok. Bir grup var ama yasal olarak yok.”

    Bolu'da 1 kişinin öldüğü içme suyundan zehirlenmeye ilişkin 5 görevli hakkında dava

    Sudan'dan Hızlı Destek Kuvvetleri'ne yeni çağrı

    Pakistan'da 91 kişi muson yağmurları sebebiyle öldü

    AB: Müslüman toplumu, toplumumuzun ayrılmaz bir parçasıdır

    9 günlük tatilde trafik kazaları sebebiyle 110 kişi öldü

    Aşırı sıcaklar 10 gün sürecek

    Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 14 kişi yaralandı
    📷

    Soruların cevabı Risale-i Nurlar’da - Tekirdağ’da “Risale-i Nur Okuma Programı” yapıldı

    Dışarı çıkmayın!

    Körfez yatırımları da AB’ye bağlı

    200 bin yardıma muhtaç aile daha

    Genel af gündemde

    Adil bir affa ihtiyaç var

    Çalışanlar emeğinin karşılığını eksiksiz almalı

    Nasrullah Camiinde Bediüzzaman Mevlidi

    Çifte MTV, AKP-MHP oylarıyla geçti

    DP İzmir Milletvekili Altıntaş: Torbadan adaletsizlik çıktı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Adil bir affa ihtiyaç var
    Genel

    Genel af gündemde
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Meçhûl mezarın sırr-ı hikmeti (3)
    Risale-i Nur'dan

    “Sıcağın şiddeti, Cehennemin hararetinden”
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Isparta notları
    Genel

    Şeyh Seyyid Abdulbaki El Hüseyni yüz binlerin katılımıyla ebedi yolculuğuna uğurlandı
    İbrahim Aktaşcı

    Siyasal İslamcı helvası
    Süleyman KÖSMENE

    Peygamberimizin (asm) naaş-ı mübareği
    Muhammed Yusuf Akbaş

    Cehalet pazarı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.