Erbil'de 45 dereceyi aşan sıcaklar Suriyeli sığınmacıları zorluyor

Irak'ın Erbil kentindeki kampta zorlu koşullarda hayatlarını sürdüren Suriyeli sığınmacıların yaşamı, bugünlerde 45 dereceyi aşan sıcaklar nedeniyle daha da zor.

Yaklaşık 5 bin Suriyeli sığınmacı, ülkelerindeki savaş nedeniyle uzun yıllardır Erbil kent merkezinden 30 kilometre uzakta bulunan Kevirgosk Sığınmacı Kampı'nda yaşıyor.

Kamp sakini Suriyeli sığınmacı Abdulkerim Muhammed, yaptığı açıklamada, aşırı sıcaklar nedeniyle çok zorlandıklarını belirterek, "Uluslararası kuruluşlar ile Irak ve Kürdistan Bölgesi hükümetlerinden bize yardım etmelerini istiyoruz. Sıcak çok fazla, serinleme imkanı da pek yok." dedi.

Muhammed, "Geceleri uyuyamıyoruz. Gündüzleri de evde boğuk bir hava oluyor. Bazen dışarıda oturuyoruz. Durumumuz çok kötü." diye konuştu.

Bir hafta susuz kaldıkları oluyor

Suriyeli sığınmacı Sıti Ömer de, "İş-güç azaldıkça sırtımızdaki ekonomik yük de artıyor. Serinlemek için bazı günler elimizden bir şey gelmiyor. Bazı günler 15 bin dinar (yaklaşık 300 TL) kadar su satın alabiliyoruz. Bu, sürekli yapabileceğimiz bir şey değil." şeklinde konuştu.

Bir başka kamp sakini Suriyeli Mehdavi Abdulkerim ise 6 kişi aynı evde yaşadıklarını ve depodaki suyun bir gün içinde bittiğini söyledi.

Abdulkerim, bu nedenle bazı zamanlar yaklaşık bir hafta susuz kaldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu kampta su satın almak için 5 bin dinar veremeyecek insanlar var. Sıcaklık da eklenince, durumumuz gittikçe kötüleşiyor. Yetişkinler olarak idare edebiliyoruz ancak çocuklarımız bu sıcağa tahammül edemiyor ve hastalanıyorlar."