Erkek erkektir, kadın da kadın

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, “İnsanların istedikleri cinsiyetten olabileceğine zorla inandırılmamalıyız. Erkek erkektir ve kadın kadındır.” dedi.

Sunak, basın toplantısında, ailenin önemine dikkati çekti. Sunak, “Ebeveynler, okulda çocuklarına ilişkiler hakkında neler anlatıldığını ve hastalar hastanelerde ‘kadın ve erkek’ dendiğinde neden bahsedildiğini bilmeli.” ifadesini kullandı. Başbakan Sunak, “İnsanların istedikleri cinsiyetten olabileceğine zorla inandırılmamalıyız. Erkek erkektir ve kadın kadındır.” değerlendirmesinde bulundu. AA

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