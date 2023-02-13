Ermeni Kilisesi’nde depremzedelere dua

Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesindeki tarihi Surp Giragos Ermeni Kilisesi’nde, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için dua edildi.

Türkiye Ermenileri Patrikliği tarafından görevlendirilen din görevlisi Kıdemli Peder Krikor Damadyan tarafından, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenler ile depremden etkilenenler için dualar okundu. Tarihi kilisede mum yakıldı, katılımcılara ekmek ikram edildi. Depremin hem can hem de mal kaybına yol açtığını ifade eden Damadyan, “Telafisi çok zor bir durumla karşı karşıyayız. Vefat etmiş olanlara tanrıdan rahmet diliyoruz. Yaralıların acil şifaya kavuşmasını diliyoruz. Patrik hazretlerinin direktifleriyle bugün bütün kiliselerde, hayatını kaybedenler için dua yapıldı.” dedi. AA

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