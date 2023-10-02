Ermeniler Karabağ’ı boşalttı

Ermenistan hükümeti, Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’da kontrolü ele geçirmesinin ardından, bölgede yaşayan yüz binden fazla Ermeni’nin Ermenistan’a göçtüğünü açıkladı.

Dağlık Karabağ’da 120 bin civarında Ermeni yaşıyordu. Azerbaycan askerlerinin Dağlık Karabağ’dan Ermenistan’a geçen arabaları denetlediği sınırda uzun kuyruklar oluştu. Dağlık Karabağ’daki ayrılıkçı yönetimin eski yetkililerinden Artak Beglaryan, geride kalanların yalnızca yetkililer, ilkyardım görevlileri, gönüllüler ve özel gereksinimli olan kişiler olduğunu söyledi. Birleşmiş Milletler, bölgedeki insani ihtiyaçları tespit etmek için bir heyet göndereceğini açıkladı. Haber Merkezi

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