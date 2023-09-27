Ermeniler Karabağ’ı terk ediyor

Karabağ’da, Hankendi-Askeran yolu yakınlarında bir benzin depolama alanında meydana gelen patlama ve sonrasında çıkan yangında ölenlerin sayısı 68’e yükseldi.

Öte yandan patlamadan etkilendiği düşünülen 105 kişinin akıbeti hâlen bilinmiyor. Hastanelerde tedavi gören 290 yaralıdan 168’i Ermenistan’daki hastane ve yanık tedavi merkezlerine nakledildi. Diğer yandan, Azerbaycan’ın geçen haftaki askeri operasyonu sonrası Dağlık Karabağ’da kontrolü yeniden ele geçirmesi sonrası bölgeyi terk ederek Ermenistan’a geçen Ermenilerin sayısı 30 bine yaklaştı. Bu sayı Dağlık Karabağ’da yaşayan Ermenilerin neredeyse dörtte birine denk geliyor. Bölgeyi Ermenistan’a bağlayan yollarda araçların uzun konvoylar oluşturdukları görülüyor. Haber Merkezi

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