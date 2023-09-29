Ermenilerin yüzde 70’i Karabağ’dan ayrıldı

Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesine düzenlediği askeri operasyonun ardından bu bölgeden Ermenistan’a geçen Ermenilerin sayısı giderek artıyor. Rus ajansı RIA’nın haberine göre, Ermenistan hükümeti bu sayının 84 bin 700’ü geçtiğini duyurdu.

Dağlık Karabağ’da geçen haftaki Azerbaycan operasyonu öncesi yaklaşık 120 bin Ermeni yaşıyordu. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan geçen hafta Dağlık Karabağ’daki Ermenilerin evlerinde kalmalarının daha iyi olacağını, ancak her ihtimale karşı 40 bin ailelik yer hazırladıklarını açıklamıştı. Dün ise Azerbaycan’ı “etnik temizlikle” suçlayan Paşinyan, “önümüzdeki günlerde” Dağlık Karabağ’da hiç Ermeni kalmamasını beklediğini söyledi. Haber Merkezi

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