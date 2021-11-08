"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 KASIM 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

'Ermenistan bölgesel iş birliği ile asılsız toprak iddiaları arasında seçim yapmalıdır'

08 Kasım 2021, Pazartesi 12:42
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Karabağ zaferinin birinci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı bildiride, Ermenistan'ın, bölgesel iş birliği ile komşularına karşı yasa dışı ve asılsız toprak iddiaları arasında seçim yapması gerektiğini ifade etti.

Bakanlık, Karabağ zaferinin birinci yılı dolayısıyla bildiri yayımladı.

Bildiride, Ermenistan'ın artan saldırı ve provokasyonlarına karşı 27 Eylül 2020'de başlatılan ve 44 gün süren "Vatan Savaşı"nın sonucunda Azerbaycan'ın topraklarını işgalden kurtardığı hatırlatıldı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin ilgili kararları ve diğer uluslararası kuruluşların kararlarına uygun olarak ülkenin toprak bütünlüğünün temin edildiği ve yaklaşık 1 milyon Azerbaycanlı göçmenin ata yurtlarında yaşama hakkının sağlandığı kaydedildi.

Savaşta, Cebrayıl, Fuzuli, Zengilan, Gubadlı ve Şuşa şehirleri de dahil 300'den fazla yerleşim biriminin kurtarıldığı anımsatılan bildiride, 10 Kasım 2020'de Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan liderlerinin imzaladığı üçlü bildiri ile Ermenistan'ın yenilgisini kabul ettiği ve Kelbecer, Ağdam ve Laçın illerinden ordularını geri çektiği, böylece sorunun askeri ve siyasi yollarla çözüldüğü belirtildi.

Bildiride, savaş sonrasında kurtarılan bölgelerin imar ve ihya edildiği, arazilerin mayınlardan temizlendiği, yıllardır temel hakları ihlal edilen göçmenlerin ata yurtlarına güvenli ve onurlu şekilde dönmelerinin amaçlandığı aktarıldı.

Zaman, para ve ciddi emek gerektiren bu süreçte sadece Azerbaycan değil, dost ve kardeş ülkelerin de rol aldığı vurgulanan bildiride, gelecek yıllarda yerinden edilmiş kişilerin evlerine dönüşlerine tanık olunacağının altı çizildi. Bildiride, Ermenistan'ın yaklaşık 30 yıllık saldırgan politikası, uluslararası hukuk ihlalleri ve savaş suçları dolayısıyla yargılanması için Azerbaycan'ın gerekli adımları attığı ve bu sürecin devam ettiği ifade edildi.

Faillerin cezalandırılmasının, adaletin sağlanması ve gelecekte bu gibi durumların tekrarının önlenmesi açısından önemine dikkat çekilen bildiride, şu ifadelere yer verildi:

"Kalıcı barışın, kalkınmanın ve ilerlemenin sağlanması Azerbaycan'ın gelecek stratejisinin temelini oluşturmaktadır. İşgal faktörünü ortadan kaldıran Azerbaycan, uluslararası hukuk ilkelerine, özellikle egemenlik, toprak bütünlüğü ve uluslararası sınırların dokunulmazlığı ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalınması kaydıyla Ermenistan ile ilişkilerini normalleştirmeye hazırdır. Bölgede barış ve güvenliği sağlamak için bu aşamada üçlü bildirilerin tam olarak uygulanması önemlidir ve Azerbaycan'ın bu yönde attığı adımlara Ermenistan'ın yanıt vermesi beklenmektedir.

Çatışmanın sona ermesiyle birlikte Güney Kafkasya'da yeni gerçekler ortaya çıktı ve herkesin bu gerçekleri kabul etmesi gerekiyor. Ermenistan, bölgesel iş birliği ile komşularına karşı yasa dışı ve asılsız toprak iddiaları arasında seçim yapmalıdır. Uluslararası toplum bu konuda olumlu rol oynamalı ve barışın alternatifinin olmadığını anlamaları için Ermenistan'a çağrıda bulunmalıdır. Ermenistan'daki intikamcı eğilimlere ve bu ülkenin silahlanmasına doğrudan veya dolaylı destek girişimlerine son verilmelidir."

AA

Okunma Sayısı: 162
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tansiyonun yükseldiği Etiyopya'da son durum?

    ABD, 20 aydır uyguladığı seyahat yasağını kaldırdı

    'Ermenistan bölgesel iş birliği ile asılsız toprak iddiaları arasında seçim yapmalıdır'

    Karabağ zaferinin 1. yılı

    Sierra Leone'deki patlamada ölü sayısı 101'e yükseldi

    Şuşa'da şükür namazı kılındı

    Orman yangınlarının suçlusu insan

    Türkiye değişiyor iktidar da değişecek

    Elektrik ve doğal gazda KDV yüzde 1’e insin

    Aliya İzetbegoviç'in dava arkadaşı vefat etti

    Fenerbahçe, zirvenin 10 puan gerisine düştü

    AB: Filistinli çocuğun ölümü soruşturulmalı

    ''İnançsızlar şehri''nde camiye yoğun ilgi

    Daha cesur adımlar atın!

    Kur’an’ı anlamak ve yaşatmak önemli

    İsrail, 2 Filistinli çocuğu daha yaraladı

    Her 100 bin kişide görülen vaka sayıları paylaşıldı

    Şentop’tan tek adam savunmalarına devam

    Enerjiyi pahalıya mı mal ediyoruz?

    Silah kazasıyla Şehit olan Emrah Erkan dualarla uğurlandı

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    15 Temmuz karanlık bir olay, çok soru var
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ali FERŞADOĞLU

    “Allah beni yaratırken bana mı sordu!?”
    Genel

    Elektrikli SUV’da yeni oyuncu
    Yeni Asya'dan Size

    Toplantının ardından
    Süleyman KÖSMENE

    Bir canda iki imza: Ehadiyet ve samediyet
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kısaca “iman kurtarma hizmeti”
    Genel

    Bediüzzaman Vakfı’nda yeni ders salonu açıldı
    Genel

    Türkiye değişiyor iktidar da değişecek

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.