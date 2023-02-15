Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Depremlerin ardından Ermenistan'ın Türkiye'ye 28 kişilik arama kurtarma ekibi gönderdiğini aktaran Çavuşoğlu, Ermenistan ekibinin 8 Şubat'tan bu yana Adıyaman'da canla başla çalıştığını dile getirdi.

Çavuşoğlu, Ermenistan arama kurtarma ekiplerinin küçük bir kızı ve kadını kurtardığını belirterek, "Onlara da çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten canla başla çalıştılar ve vatandaşlarımızı kurtarırken de ne kadar mutlu olduklarını gördük." dedi.

Ermenistan'ın Türkiye'ye 100 tonluk insani yardım yolladığını, mevkidaşı Mirzoyan'ın bugünkü görüşmede de ilave yardımları göndereceklerini söylediğini kaydeden Çavuşoğlu, Ermenistan'ın, Türkiye'ye sürekli ilave isteklerinin olup olmadığını sorduğunu aktardı.

Çavuşoğlu, "Ermenistan, bu zor günümüzde insanımıza dostluk elini uzattı, dayanışma ve işbirliği sergiledi." diyerek, Ermenistan'ın 1999'da Gölcük depreminin ardından da Türkiye'ye insani yardım malzemesi gönderdiğini hatırlattı.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan da, "Bu zor anlarda Türkiye'de bulunarak bir kez daha barışı inşa konusundaki isteğimizi teyit etmek istiyorum." diye konuştu.

Dayanışma ziyareti için mevkidaşı Mirzoyan'a teşekkür eden Çavuşoğlu, mevkidaşının geçen yıl Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) katılmak üzere Türkiye'yi ziyaret ettiğini ve burada ilişkileri normalleştirmek için atılabilecek adımları değerlendirmek üzere ikili görüşme yaptıklarını hatırlattı.

Çavuşoğlu, ayrıca farklı platformlarda da Mirzoyan'la bir araya geldiklerini belirterek, mevkidaşının bugünkü ziyaretinin "son derece anlamlı" olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Ermenistan'dan taziye ve dayanışma mesajları aldıklarını kaydeden Çavuşoğlu, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak destek ve dayanışma mesajlarını aktardığını söyledi.

Çavuşoğlu, Ermenistan'ın da deprem kuşağı üzerinde yer aldığını ve 1988'deki Spitak depreminin halen hafızalardaki yerini koruduğunu belirterek, söz konusu depremde çok sayıda insanın vefat ettiğini hatırlattı.

"Bu dayanışmamızı devam ettirmemiz gerekiyor"

Spitak depreminin ardından Türkiye'nin yardımlarının Alican Sınır Kapısı'ndan geçirilerek Ermenistan'a ulaştırıldığını kaydeden Çavuşoğlu, "Yıllar sonra yine aynı sınır kapısından bu kez Ermenistan'ın insani yardımları ülkemize geldi. Bu dayanışmamızı devam ettirmemiz gerekiyor." dedi.

Çavuşoğlu, Güney Kafkasya'da normalleşme sürecinin devam ettiğini belirterek, "Bugün insani alanda ortaya koyduğumuz işbirliği anlayışının bu sürece destek olacağına inanıyoruz. Ermenistan'ın Türkiye ve Azerbaycan'la normalleşme sürecinde yaşanacak ilerleme, bölgemizin huzur ve refahına katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

Mevkidaşı Mirzoyan'la bugün Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşme sürecindeki atılacak adımları görüştüklerini ve Azerbaycan-Ermenistan arasındaki görüşmeler, kapsamlı barış anlaşması ve müzakereler hakkında da bilgi aldıklarını kaydeden Çavuşoğlu, "Bu 3 ülke samimi adımlar atarsa Güney Kafkasya'da kalıcı barışı ve huzuru tesis edebiliriz. Güney Kafkasya'nın kalıcı istikrarı bu bölgenin ekonomik kalkınması bakımından da son derece önemlidir." ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, özellikle Kovid-19 salgını ve Rusya-Ukrayna savaşının ardından Orta Koridor Girişimi'nin (Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor) son derece önem kazandığına dikkati çekerek, bu güzergahta olan ülkeler olarak sadece o bölgenin istikrarı ve kalkınması için değil, özellikle Asya ve Avrupa'yla işbirliğinin artırılması yönündeki atacakları adımlara da önemli katkılar sağlayabileceklerini söyledi.

"Geleceğe yönelik hazırlıklarımız devam ediyor"

Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecinde atılabilecek adımlardan birisinin tarihi İpek Yolu Köprüsü'nün yeniden inşası olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, "Bir taraftan geleceğe yönelik hazırlıklarımız devam ediyor. Sınır geçişlerinde köprülerle ilgili her iki tarafın da analizleri, tespitleri var. Sınır kapısına gidecek yollarla ilgili atabileceğimiz adımlar var. Bu adımları daha da hızlandırma konusunda mutabık kaldık." diye konuştu.

Çavuşoğlu, tarihi İpek Yolu Köprüsü'nün yeniden inşa edilmesinin de "son derece anlamlı" olacağını belirterek, bu konuda birlikte çalışacaklarını söyledi.

Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci özel temsilcilerinin de gelecek süreçte atılacak adımlar konusunda çalışmalarını sürdüreceğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Bugünkü ziyaret ve bu zor günlerde göstermiş oldukları dayanışma ve bize verdikleri destek son derece anlamlıdır." ifadesini kullandı.

Mirzoyan: Ermenistan ile Türkiye arasında sınırın tamamen açılması konusunda isteğimizi bir kez daha burada teyit etmek istiyorum

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, 11 Şubat'ta, 30 yılı aşkın süredir kapalı olan sınırın, Adıyaman'a insani yardım götüren tırlar (Ermenistan'dan gelen) için açıldığını hatırlattı.

Ararat Mirzoyan, "Dün akşam kara sınırdan Ermenistan'dan Türkiye'ye gönderilen insani yardımın ikinci kısmı birazdan Adıyaman'a depreme maruz kalanlara ulaşacak." ifadelerini kullandı.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan, şunları kaydetti:

"Bu zor anlarda Türkiye'de bulunarak bir kez daha bölgede barış inşa etme konusunda ve özellikle Türkiye ile ilişkilerin tamamen normalleşmesi, diplomatik ilişkilerin kurulması ve Ermenistan ile Türkiye arasında sınırın tamamen açılması konusunda Ermenistan Cumhuriyeti'nin hazırlığını ve isteğini bir kez daha burada teyit etmek istiyorum."

Ülkesi adına yıkıcı depreme maruz kalanların ailelerine, Türk halkına ve hükümetine taziyelerini ileten Mirzoyan, yaralılara da acil şifalar diledi.

Mirzoyan, Ermenistan halkının ve tarihinin en acı olaylarından biri olan, 1988'de meydana gelen Spitak depremini hatırlatarak, "Şimdi de bizim için bu deprem ve acısı hiç yabancı değil. Benzer doğal afetler tabii ki bir devletin sınırları içinden dışarı çıkıyor ve tüm insanlık için trajedi oluşturuyor. Dünya, bu afetlerin üstesinden gelmek için tek bir cephe oluyor. Uluslararası kamuoyunun dünyanın herhangi bir noktasında meydana gelen insani krize tarafsız ve ilgisiz kalmaması gerektiğine inanıyorum." dedi.

Ermenistan'ın depremden hemen sonra arama kurtarma ekipleri ve insani yardım göndermeye karar verdiğini belirten Mirzoyan, ülkesinin arama kurtarma ekiplerine ve yardım faaliyetlerine dair Çavuşoğlu'na takdir içeren sözlerinden dolayı teşekkür etti.

Mirzoyan, Ermenistan arama kurtarma ekibinin ortaklarıyla işbirliği içerisinde çok önemli faaliyetlerde bulunduğunu ve insanların hayatlarını kurtardığını belirtti.