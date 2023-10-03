Ermenistan’dan Putin’i kızdıracak hamle

Ermenistan, Rusya lideri Vladimir Putin için yakalama kararı çıkaran Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin kararını onayladı.

Dağlık Karabağ’dan çekilen Ermenistan, Rusya lideri Putin için yakalama kararı çıkaran Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne yönelik kararını verdi. Ermenistan Parlamentosu, Rusya lideri Putin hakkında yakalama kararı çıkaran Uluslarası Ceza Mahkemesi’nin Roma Statüsü’nü onaylayarak Putin’i kızdıracak hamleyi yaptı. Rusya, Ermenistan’ın Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne üye olma olasılığını ‘son derece düşmanca’ bir davranış olarak nitelendiriyor. Rusya, geleneksel müttefiki olan Ermenistan ile ilişkilerinde son dönemde çalkantılı bir süreçten geçiyor. Erivan, Rusya’yı Dağlık Karabağ konusunda harekete geçmemekle eleştiriyor. Haber Merkezi

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