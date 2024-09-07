"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 EYLÜL 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Erzurum'a zorunlu iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı

07 Eylül 2024, Cumartesi
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Hindistan'dan Almanya'ya giderken kente zorunlu iniş yapan yolcu uçağındaki bomba ihbarının asılsız olduğunu açıkladı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, Hindistan Vistara Hava Yolları’na ait yolcu uçağının, Mumbai-Frankfurt seferi sırasında bomba ihbarı üzerine saat 16.30 sıralarında Erzurum Havalimanı'na acil inmek durumunda kaldığını söyledi.

 

Bütün yolcular ile mürettebatın tahliyesinin ardından bomba imha ekiplerinin arama tarama çalışmaları yürüttüğünü dile getiren Çiftçi, şu bilgileri paylaştı:

"Uçağın bagaj kısmındaki bütün yolculara ait bavullar, bagajlar indirildi. Onların da hem X-ray cihazıyla hem de arama köpeği marifetiyle arama çalışmaları tamamlandı. Saat 23.30 itibarıyla bütün arama tarama çalışmalarını sonlandırmış olduk. Yaptığımız çalışmaların neticesinde bomba ihbarının asılsız olduğunu tespit ettik. Bunun neticesinde de ilimiz havaalanında uygulanan uçuş yasağı kaldırılmış oldu. Artık ilimize gelecek veya ilimizden gidecek bütün uçaklar rahatlıkla havalanabilecek durumda."

"Yolcuların bütün ihtiyaçları karşılanmış durumda"

Vistara Hava Yolları’na ait yolcu uçağının havaalanında durmaya devam edeceğini belirten Çiftçi, uluslararası uçuş kurallarına göre pilotların belirli süre uçuş yapma imkanının bulunduğunu söyledi.

Vali Çiftçi, pilotların belirlenen süreyi tamamladıkları için istirahate çekildiklerini dile getirerek, "Yolcular, havaalanımızın dış hatlar terminalinde istirahat ediyor. Onların da bütün ihtiyaçları karşılanmış durumda. Yarın saat 07.25 gibi Hindistan'ın Mumbai şehrinden yeni bir uçak gelecek. O uçakla yolcular tekrar yollarına, Frankfurt'a devam edecekler." diye konuştu.

AA

Okunma Sayısı: 285
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Fatura yine vatandaşa

    160 bin öğrenci kayıt yaptırmadı

    ABD’den Putin’e, ‘konuşma’ uyarısı

    Bir kişinin hezeyanının bedelini milyonlar ödüyor

    İsrail’in yaptığı savaş suçu

    Ürdün: Savaş ilanı kabul edeceğiz

    Sanatçılardan Biden’a ‘ateşkes’ çağrısı

    Sonbahar yağmurları vesilesiyle serinleyeceğiz

    Endonezya’da barış çağrısı

    Milli Takım beraberlikle başladı

    Erzurum'a zorunlu iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı

    Reformlar yapılsın

    UNRWA: Batı Şeria'daki Filistinliler en ölümcül haftayı yaşadı

    Romanya, Ukrayna'ya "Patriot" hibe edecek

    UCM Başsavcısı, katiller hakkında tutuklama kararı çıkarılmaması için baskı görüyor!

    "Daha fazla silaha ihtiyacımız var"

    Bangladeş'teki sel afeti milyonlarca kişiyi etkiledi

    Gazze'de 335 günde 40 bin 878 Filistinli katledildi!

    ABD, İsrail'in işlediği ağır suçları ayakta alkışlıyor

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Cemaatlerin de çıkış yolu Risale-i Nur’da
    Genel

    Ürdün: Savaş ilanı kabul edeceğiz
    Genel

    Fatura yine vatandaşa
    Genel

    Bir kişinin hezeyanının bedelini milyonlar ödüyor
    Emre Tuncel

    Linç sonrası
    Genel

    Sonbahar yağmurları vesilesiyle serinleyeceğiz
    Genel

    ABD’den Putin’e, ‘konuşma’ uyarısı
    Ahmet BATTAL

    Hukuku gözden düşürenler
    Genel

    160 bin öğrenci kayıt yaptırmadı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.