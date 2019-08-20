Esad rejimi dört ayda 843 sivili katletti

Suriye İnsan Hakları Ağı, Suriye'de Esed rejimi güçleri ve Rusya'nın 26 Nisan-19 Ağustos tarihlerinde İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne saldırılarında 843 sivilin öldüğünü kaydetti.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR) raporuna göre, Beşşar Esed rejimi ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri ile Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 26 Nisan-19 Ağustos tarihlerinde yaptığı saldırılarda 843 sivil öldü.

Esed rejimi, İdlib ilini bin 392, Hama kırsalını bin 572, Lazkiye kırsalını ise 208 kez olmak üzere toplamda 3 bin 172 kez varil bombasıyla hedef aldı.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib, neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi olarak biliniyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

7 Eylül 2018'de Rusya'nın Soçi kentinde imzalanan mutabakata rağmen geri adım atmayan rejim, 26 Nisan'dan bu yana saldırılarını yoğunlaştırdı.