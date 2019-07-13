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Esad rejimi ve Rusya'nın İdlib'teki saldırılarında 11 sivil öldü

13 Temmuz 2019, Cumartesi 11:43
Esed rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçaklarının İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlere düzenlediği hava saldırılarında 4'ü çocuk 11 sivil öldü.

Esed rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçakları, dün geceden itibaren İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki Han Şeyhun ve Keferruma ilçesi ile Bsida, Marrıthırme, Keferya, Keferavid köylerine saldırı düzenledi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, Han Şeyhun ilçesinde 4'ü çocuk 8 sivil, Keferya köyünde ise 3 sivil öldü. Çok sayıda sivil yaralandı.

Askeri muhaliflere ait uçak gözlemevi, Han Şeyhun ilçesinde düzenlenen hava saldırısıyla ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Rus savaş uçağı, Hımeymim üssünden kalkış yaptı." ifadelerini kullandı.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum 

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde. Halihazırda iç göç ile nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

Rejim güçleri, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12'nci toplantı sırasında artan saldırılar aynı yoğunlukta sürdü. 

Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den beri ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda ise 553 binden fazla sivil yerlerinden edildi.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed ve destekçilerinin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 26 Nisan-12 Temmuz'da düzenlediği saldırılarda 157'si çocuk, 111'i kadın 606 sivilin öldüğünü duyurmuştu.

AA

Etiketler: Suriye, İdlib, sivil, Rusya
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