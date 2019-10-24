Esed rejimi İdlib'de saldırı gerçekleştirdi: 7 ölü

Esed rejimi, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki Canudiyye köyündeki pazar yerine top saldırısı düzenledi.

Esed rejimi, İdlib gerginliği azaltma bölgesi sınırları içerisindeki Kefrenbil beldesine, Kefer Secne, Muka, Canudiyye, Zuayniyye, Termela, Ureynibe ve Baarbo köylerine top, roket ve havan gibi karadan karaya atış yapan silahlarla saldırı düzenledi. İdlib Sivil Savunma yetkililerinden (Beyaz Baretliler) alınan bilgiye göre, Esed rejimi İdlib'in güneybatısında Cisir Eş Şuğur ilçesine bağlı Canudiyye köyündeki pazar yerine düzenlediği saldırıda 7 sivil öldü, çok sayıda sivil yaralandı. AA

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