Esed rejimi sivilleri vurdu: 5 ölü

Beşşar Esed rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düzenlediği hava saldırılarında 3'ü çocuk 5 sivil yaşamını yitirdi.

Suriye'de, Beşşar Esed rejiminin savaş uçaklarının İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düzenlediği hava saldırılarında 3'ü çocuk 5 sivil hayatını kaybetti. Esed rejimine ait savaş uçakları Kefrenbil ilçesi, Kensafra ve Bıdama beldeleri ve Cuzef, Kefer Battih, Sfuhen, İblin, Ureynibe ve Marand köylerine kara ve hava saldırısı düzenledi. Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinden alınan bilgilere göre, İdlib'in güneyinde Cuzef köyüne düzenlenen hava saldırısında 3'ü çocuk 5 sivil yaşamını yitirdi. Arama kurtarma çalışmalarına devam edilirken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor AA

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