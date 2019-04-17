Esed rejiminin İdlib'deki sivillere saldırıları sürüyor

Suriye'de rejim ordusu ile İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçlerinin, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki sivil yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 7 sivil yaralandı.

Suriye'de rejim ordusu ile İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, top, roket ve havan gibi karadan karaya atış yapan silahlarla "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki sivil yerleşimleri hedef alırken, saldırılarda şu ana kadar 7 sivil yaralandı.

Esed rejimi güçleri, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içinde İdlib'in güneydoğusundaki El Temaniye beldesi ile Ebu Habbe ve El Hamadaniyye köylerine, Hama ilinin kuzey kırsalındaki Kefer Zita ilçesi batısında yer alan El Havice, El Hüveyz, El Şeria, El Kirkat köyleri ile Madik Kalesi beldesine yoğun top, roket ve havan saldırısı düzenledi.

Ebu Habbe ve El Hamadaniyye köylerindeki saldırılarda 7 sivil yaralandı.

Suriye Müdahale Koordinatörleri isimli yerli sivil toplum kuruluşuna göre, saldırıların yoğunlaştığı 9 Şubat-6 Nisan döneminde saldırılar nedeniyle 25 bin 776 aileden 160 bin 583 sivil çevre yerleşimlere, Türkiye sınırı hattındaki alanlara göç etmek zorunda kaldı. Mart ayında ise 135 sivil hayatını kaybetmişti.

Rejim güçleri, Türkiye ile Rusya arasında söz konusu bölgedeki ateşkesi sağlamlaştırmak için 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Astana anlaşmaları çerçevesinde Esed rejiminin garantörü olan Rusya'nın rejim saldırılarını önleme yükümlülüğü bulunuyor. Askeri muhalifler ise 17 Eylül 2018'de imzalanan Soçi mutabakatının öngördüğü bölgeden ağır silahlarını 10 Ekim 2018'de çekmişti.