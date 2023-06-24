Eşi görülmemiş bir saygısızlık

Filistinli gruplar, Yahudi yerleşimcilerin, işgal altındaki Batı Şeria’nın Nablus kentine bağlı Urif beldesinde Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırısını kınadı.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, saldırıya tepki göstererek, “Urif beldesinde yerleşimci sürülerinin, camilere yaptığı saygısızlığı ile Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırısını kınıyoruz. Yapılanlar, iğrenç bir suç ve siyonist kurumlar tarafından yürütülen din savaşının tehlikeli bir tırmanışıdır.” ifadelerini kullandı. “Din savaşının kutsal değerler üzerindeki etkilerinden tamamen işgali (İsrail’i) ve yerleşimcileri sorumlu tuttuklarını belirten Kasım, şöyle devam etti: “İşgal ordusu ve siyonist hükümetin desteklediği bu barbarca davranış, tüm halkımızın ve milletimizin duygularına bir provokasyon ve kutsallıklarına eşi görülmemiş bir saygısızlıktır.” İslami Cihad Hareketi’nin yazılı açıklamasında da “Kutsal değerlerin çiğnenmesi, halkımıza yönelik saldırganlığın bir uzantısı olup, direnişin alevini artıracaktır.” değerlendirmesinde bulunuldu.