Esir takasına "tarihi hata" dedi

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Hamas ile varılan esir takası anlaşmasının "tehlikeli bir emsal oluşturduğunu" ve "tarihi bir hata" olduğunu iddia etti.

Ben-Gvir, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası anlaşmasını eleştirdi.

Hamas'ın çatışmalara insani ara verilmesini "çok istediğini" savunan Ben-Gvir, "(Hamas) Kendisi üzerinde uluslararası baskıya neden oldukları için ilk etapta kadınlardan ve çocuklardan 'kurtulmak' istiyordu, karşılığında yakıt almak, 'teröristlerin' serbest bırakılmasını, İsrail ordusunun operasyonlarının durdurulmasını ve hatta uçuşların yasaklanmasını istiyordu. Bütün bunları aldı." ifadesini kullandı.

Ben-Gvir, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırının Hamas üzerindeki baskıyı artırdığını savunarak, söz konusu esir takası anlaşmasının "denklemi değiştiren ve daha fazla olaya yol açabilecek tehlikeli bir emsal" olduğunu öne sürdü.

İsrail'in esir takası anlaşmasını kabul ederek bir kez daha geçmişteki hatalarını tekrarladığını ileri süren Ben-Gvir, "İsrail, Hamas'a diz çöktürmek yerine onun emirlerini kabul ediyor." yorumunda bulundu.

Ben-Gvir, anlaşma kapsamında çatışmalara 4 gün insani ara verilmesinin "tarihi bir hata" olduğu iddiasında bulundu.

İsrail kabinesi dün akşam başlayan ve yaklaşık 6 süren toplantıda, Hamas ile esir takası anlaşmasını görüşerek oylamıştı.

Ben-Gvir'in toplantıda esir takası anlaşmasına "hayır" oyu verdiği bildirilmişti.