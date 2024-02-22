Esir yakınları öfkeli

Yakınları Gazze’de esir tutulan İsrailliler, düzenledikleri gösteride, aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in Gazze’deki İsrailli esirlerin geri getirilmesinin, ülkesi için “en önemli şey olmadığı” yönündeki sözlerini eleştirdi.

İsrailli Bakan’ın açıklamalarını duyduklarında öfkelenen protestocular, Smotrich karşıtı sloganlar attı. Gazze’de esir tutulan Ohad Ben-Ami’nin kardeşi Kobi Ben-Ami, “Bakan Smotrich’i özel bir görüşmeye davet etmek ve ona 15 dakika kendisini bizim yerimize koyabileceğini açıklamak istiyorum.” dedi. Ben-Ami, “Eğer bu yeterli olmazsa Smotrich’i Gazze’deki tünellerde kardeşimle yer değiştirmeye davet ediyorum, ben de stüdyolarda oturup yakınlarına bu sözü söyleyeceğim.” diye konuştu. AA

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