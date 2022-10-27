Eski bir Rus diplomat: Putin, savaşı kazanmak için 20 milyon Rus askerini feda edebilir

Eski bir Rus diplomat, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’daki savaşı kazanmak için 10 ile 20 milyon Rus askerini feda edebileceği konusunda uyardı.

Rusya-Ukrayna savaşında 240. gün geride kalırken, eski bir Rus diplomat, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’daki savaşı kazanmak için 10 ile 20 milyon Rus askerini feda edeceği konusunda uyardı. Rusya’nın eski BM Daimi Temsilcisi olan Boris Bondarev, savaşı kazanmanın Putin için bir hayatta kalma meselesine dönüştüğünü iddia etti.

Sky News’ten Beth Rigby’ye konuşan Boris Bondarev, Putin’in Ukrayna ile savaşı kaybederse, bunun onun sonu olacağını düşündüğünü belirterek, “Bundan hiç şüpheniz olmasın. Putin, prensip meselesi olduğu için tüm Ukraynalıları katletmek için bu savaşı kazanmak için 10 veya 20 milyon Rus’u feda edebilir. Bu onun için siyasi bir hayatta kalma meselesi” diye konuştu.

Bununla birlikte Bondarev, Mayıs ayında savaş nedeniyle Rusya’nın Cenevre’deki Birleşmiş Milletler’deki daimi telmsilciliği görevinden istifa etti. Şu anda sürgünde olduğunu belirten diplomat, Batı’yı Putin’in tehditlerini ciddiye alması konusunda uyardı.

Rusya’nın eski BM Daimi Temsilcisi Boris Bondayev, Ukrayna’daki savaşı kazanmanın Putin için şahsi bir mesele haline geldiğini öne sürdü.

“NET BİR TAVIR KOYMALISINIZ”

Rigby’nin Biden’ın, Putin’e verdiği temkinli yanıtlarla ilgili sorusuna yanıt veren Bondarev, “Biden bir zorbayı kışkırtmak istemediğini söylediğinde, bu ona yanlış sinyal veriyor. Bu Biden’ın Putin’den korktuğunu gösteriyor. Putin’e tansiyonu yükseltmek istiyorsa alacağına dair net bir işaret göstermelisiniz. Tehditlerinin işe yaramadığını göstermelisiniz” dedi.

Sky News’e göre nükleer silahsızlanmada çalışan sürgündeki Rus, Putin’in nükleer tehditlerinin onu iktidardan uzaklaştırmak için başka bir neden olduğunu belirterek, “Putin ve rejimi Rusya’da iktidardayken, nükleer savaş tehdidi hiçbir yere gitmeyecek. Putin, Rusya’nın nükleer potansiyelini diğer ülkeleri istediğini yapmaya zorlamak için kullanıyor” açıklamasını yaptı.