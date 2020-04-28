“Eski normale dönüş” olmaz

BM, Covid-19 salgınının ardından ''eski normale'' dönüş olmayacağını ve hükümetlerin yeni bir ekonomi ve daha fazla istihdam oluşturmak için harekete geçmesi gerektiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM), yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının ardından ‘’eski normale’’ dönüş olmayacağını ve hükümetlerin yeni bir ekonomi ve daha fazla istihdam oluşturmak için harekete geçmesi gerektiğini bildirdi. Euronews’deki habere göre BM, salgın döneminde ekonomilerin toparlanabilmesi ve istihdamın korunmasına yönelik yol haritasını açıkladı. Covid-19’un tarihi bir ekonomik durgunluk ve rekor seviyelere ulaşan iş kayıplarına sebep olduğu belirtilen açıklamada, yaşanan insanî krizden ise en fazla yoksul ülkelerin etkilendiğine işaret edildi. Kriz sonrası sosyal ve ekonomik iyileşme için olağanüstü uluslar arası desteğe ve siyasi taahhütlere ihtiyaç duyulacağı vurgulanan açıklamada, “Toplumların ve ekonomilerin eski normalden daha iyi, daha sürdürülebilir, cinsiyet eşitliğinin olduğu ve karbon nötr bir yola ihtiyacı var.” denildi.

Daha kapsayıcı ekonomiler ve toplumlar inşa edilmeli

Açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ‘’Kriz sırasında ve sonrasında yapacağımız her şey, pandemi, iklim değişikliği ve karşılaştığımız diğer küresel zorluklar karşısında daha dirençli, daha eşit, kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomiler ve toplumlar inşa etmeye odaklı olmalı.’’ şeklindeki değerlendirmesine de yer verildi.

***

DSÖ: Uyarılarımızı dinleyenler daha iyi durumda

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüs salgınıyla ilgili dünya genelinde en üst düzeyde uyarı yaptıklarını ancak her ülkenin tavsiyelerine kulak vermediğini savundu. DW’deki habere göre, küresel salgınla ilgili süreci yönetmekte yetersiz kaldığı yönünde başta ABD olmak üzere bazı ülkelerin eleştirilerine hedef olan DSÖ’nün başkanı COVID-19 salgınıyla ilgili 30 Ocak’ta Çin dışında henüz 82 vak’a kaydedilmişken “uluslar arası âcil durum” ilân edildiğini belirterek “Dünya o zaman DSÖ’yü dikkatle dinlemesi gerekirdi” dedi. DSÖ Başkanı, “Salgına karşı kapsamlı bir mücadele yöntemi geliştirmeleri, test yapmaları, izolasyon uygulamaları ve takip yapmaları konusunda bütün dünyaya tavsiyede bulunduk. Bu tavsiyelere uyan ülkelerin daha iyi durumda olduğunu görebilirsiniz, bu bir gerçek” diye konuştu.