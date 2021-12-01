Etiyopya: 17 kasaba isyancılardan geri alındı

Etiyopya hükümeti, isyancılara karşı başlattığı saldırı sonrası Amhara ve Afar eyaletlerindeki 17 kasabayı geri aldığını duyurdu.

Etiyopya Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Kasagita, Burka, Waiima, Chifra, Chiftu, Dire Ruka, Alele Sulula, Arbit, Aket, Dibiko, Dabo, Gashena, Jama Degollo, Wereillu, Genete, Finchoftu ve Akesta kasabalarının Tigray Halk Kurtuluş Cephesinden (TPLF) geri alındığı belirtildi. Açıklamada ayrıca Mezezo, Molale, Shoa Robit ve Rasa bölgelerinin de TPLF'den temizlendiği kaydedildi. Etiyopya ordusu son haftalarda hava saldırılarını artırmış, isyancıların ilerleyişi sonrası Başbakan Abiy Ahmed cepheye gitmişti. Ahmed, ordunun üst düzey komutanlarıyla yaptığı toplantı sonrası, "Savaş bitti." ifadesini kullanmıştı. TPLF'ye karşı 1 yılı aşkın süredir mücadele veren ordu, isyancıların başkente ilerleyişi sonrası ülke genelinde olağanüstü hal ilan etmişti. AA

Okunma Sayısı: 181

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.