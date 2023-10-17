"Etnik temizlik" ya da "soykırım" olan Arakanlı Müslümanlara yapılanların da unutulmaması gerek

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, dünyadaki diğer krizlerin ortasında Myanmar'daki etnik temizlikten kaçan Arakanlı Müslüman mültecilerin durumunun unutulmaması gerektiğini söyledi.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta mültecilere yardım kapsamında toplantı düzenlendi.

Toplantıya Bangladeş, İngiltere, Hindistan, Endonezya, Malezya, Tayland ve ABD'li delegeler ile Arakanlı Müslümanların liderliğindeki kuruluşların temsilcileri katıldı. Diğer yandan, toplantıya Myanmar'ı temsilen herhangi bir yetkili gelmedi.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi, toplantı marjında açıklamalarda bulundu.

Arakanlı Müslümanların "gönüllü ve onurlu bir şekilde Myanmar'a dönmelerinin" en arzu edilen çözüm olduğunu vurgulayan Grandi, bu konuda "aşılması gereken pek çok zorluk" olduğuna işaret etti.

Grandi, Myanmar'da devam eden silahlı çatışmanın yanı sıra, dünyanın çeşitli bölgelerindeki krizlerden dolayı insanı yardım sağlamanın giderek zorlaştığına dikkati çekti.

Yerinden edilen Arakanlı Müslümanlara yardım etmek ve onlara ev sahipliği yapan ülkelerin yükünü hafifletmek için daha fazla desteğe ihtiyaç olduğunu belirten Grandi, uluslararası toplumun Arakanlı Müslümanların durumunu unutmaması gerektiğini ifade etti.

Grandi, Arakanlı Müslümanlara yardım kapsamında yapılan mali katkıların azaldığını ve BM'nin bu yılki görev planının ancak yüzde 40 oranında finanse edilebildiğini söyledi.

Yerinden edilen Arakanlı Müslümanlara ev sahipliği yapan ülkelerin de bu yardım kesintilerinden olumsuz etkilendiğini dile getiren Grandi, "Burada bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Aksi takdirde, Arakanlı Müslüman mültecilerin geleceği ve ev sahibi ülkelerin onları ağırlama konusundaki sabırlarının tükenmesinden gerçekten endişeliyim." ifadelerini kullandı.

Öte yandan İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bangladeş'teki Arakanlı Müslüman mültecilere destek sağlamak için yaklaşık 5,5 milyon dolar ek fon sağlanacağı duyuruldu.

Açıklamada, İngiltere'nin Arakanlı Müslümanların içinde bulunduğu krize uzun vadeli bir çözüm bulma konusunda kararlı olduğu vurgulandı.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Birleşmiş Milletler ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Bangladeş, halihazırda 1,2 milyondan fazla Arakanlı Müslüman mülteciye ev sahipliği yapıyor.