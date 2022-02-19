Eunice Fırtınası Avrupa’yı vurdu

Eunice Fırtınası, İngiltere, Galler, Belçika ve Hollanda’da hayatı olumsuz etkilerken, fırtına sebebiyle Hollanda’da 3 kişi öldü; Belçikada da yaralananlar oldu.

Başşehir Londra’da fırtına sebebiyle vatandaşlar yolda yürümekte zorluk çekerken bazı şehirlerde ağaçlar yol kenarlarına devrildi. İngiltere ve Galler’de birçok bölgede şiddetli fırtına binalarda ve araçlarda hasara sebep olurken en az 2 kişi yaralandı. Londra Polis Teşkilâtı da fırtına sebebiyle “kırmızı uyarı” yayınladı. Fırtına sebebiyle Londra ve Galler’de tren seferleri durduruldu. Havacılık alanında araştırmalar yürüten Cirium şirketi de fırtına sebebiyle en az 436 uçuşun iptal edildiğini açıkladı. Eunice Fırtınası’nın en fazla öğleden sonra etkili olacağı belirtilerek insanlara evde kalmaları çağrısı yapıldı. Fırtınanın gece ve gelecek birkaç gün etkili olmaya devam etmesi bekleniyor. Londra, Brüksel, Schiedam - aa AA

Okunma Sayısı: 102

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.