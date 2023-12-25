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Euro-Med: İsrail, Gazze'de yaşlıları da infaz ediyor

25 Aralık 2023, Pazartesi 12:25
Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi (Euro-Med), görgü şahitlerinin ifadelerinin İsrail ordusunun Gazze'de ölen 60 yaş üstü çok sayıda kişinin infaz edildiğini ortaya koyduğunu bildirdi.

Cenevre merkezli Euro-Med'in internet sitesinden yapılan açıklamada, 7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırılarında "son derece savunmasız" olan yaşlıların, cinayet ve infazların hedefi olduğu vurgulandı.

Gazze'de şimdiye kadar öldürülen yaşlıların, bölgedeki tahmini 107 bin yaşlı nüfusun yaklaşık yüzde 1'ini, saldırılarda öldürülen tüm Filistinlilerin ise yüzde 3,9'unu oluşturduğuna işaret edilen açıklamada, bu kişilerin çoğunun İsrail'in kaldıkları yeri bombalamasının ardından enkaz altında ezilerek veya sokak ve pazar yerlerinde temel ihtiyaçlarını ararken can verdiği aktarıldı.

Öte yandan Euro-Med, görgü tanıklarının yaşlıların infaz edildiğini anlattığını paylaşarak, bu olaylar arasında askerlerin yaşlıları evlerini boşaltmalarını emrettikten hemen sonra vurması ile saatler veya günler süren keyfi gözaltılardan serbest bıraktıktan "sadece birkaç dakika sonra" infaz etmelerinin bulunduğu belirtildi.

Tıbbi bakım alamayan on binlerce yaşlı ölüm riski altında

Açıklamada tespit edilen infaz vakalarının sayısının gerçeğinden daha az olabileceği kaydedilerek, "İsrail'in soykırımında yüzlercesi öldürülen ve binlercesi de yaralanan yaşlılar, İsrail ordusu tarafından gerçekleştirilen orantısız saldırıların bedelini ağır ödüyor." ifadeleri kullanıldı.

Gazze'de 70 ve 80 yaş üzeri kadın ve erkekler de dahil olmak üzere çok sayıda yaşlı sivilin gözaltına alındığının belgelendiği aktarılan açıklamada, serbest bırakılanların ifadelerinin "sağlık sorunlarına ve ileri yaşlarına bakılmaksızın tedaviye erişimlerinin engellendiğini, işkence ve kötü muameleye maruz kaldıklarını" doğruladığı ifade edildi.

Euro-Med, bölgedeki yaşlı nüfusun yüzde 69'unun kronik hastalıklara sahip olduğuna dikkati çekerek, hastanelerin hizmet dışı olması nedeniyle hiçbir tıbbi bakım alamayan on binlerce yaşlının "ciddi ölüm riski altında olduğu" uyarısında bulundu.

İsrail'in uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiğinin vurgulandığı açıklamada, "İsrail, uluslararası toplumun neredeyse tamamen sessiz ve suç ortağı olduğu bir ortamda Gazze'deki kadınlar, çocuklar ve siviller de dahil olmak üzere tüm savunmasız grupları meşru hedefler haline getirdi." ifadelerine yer verildi.

AA

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