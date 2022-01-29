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30 OCAK 2022 PAZAR - YIL: 52

Evine düşen 'roket'in kalıntısından 'soba' yaptı

29 Ocak 2022, Cumartesi 20:00
Suriye'nin İdlib ilinde yaşayan Alaattin Osman, Beşşar Esed rejimi tarafından evine düşen roketin boş kovanını sobaya dönüştürerek, soğuk kış aylarında ailesiyle ısınıyor.

İdlib'nin batısındaki Başiriye beldesinde yaşayan 35 yaşındaki Osman'ın evi, 1 yıl önce düzenlen saldırı sonucu kullanılmaz hale geldi.

Osman da evini yerle bir eden roketten geriye kalan kovanı, kiraladığı yeni evinin ısınması için sobaya dönüştürdü.

Roketin kanatçıkları sobanın ayakları bölümümü olurken, orta kısmı ise demirci ustasının maharetiyle odun veya kömür haznesi oldu.

3 çocuk babası Osman, yaptığı açıklamada, Esed rejiminin, "Saldırıdan bir süre sonra boş kovana önce çiçek ekip süs olarak kullandım ve evin bir köşesine koydum. Kış yaklaşınca kovanı sobaya dönüştürmeye karar verdim." dedi.

Evini yıkan roketin kalıntısıyla ısındıklarını aktaran Osman, "Soba soğuk kış aylarında faydalı bir iş çıkarıyor. Aileme acı yaşatan roketi evde hatıra olarak kullanmak istedik." diye konuştu.

Çalıştırması kolay bir soba yaptıklarını anlatan Osman, "Soba güçlü bir şekilde yanıyor. Isıyı yükseltip hafifletebiliyoruz." dedi.

İdlib'teki durum

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Esed rejiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma karar aldı.

Rejim, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya’nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 döneminde saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

AA

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