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7 EKİM 2022 CUMA - YIL: 53

"Evsiz kalacağımız hiç aklıma gelmezdi"

07 Ekim 2022, Cuma 15:13
ABD'de Ian Kasırgası’nın vurduğu Florida eyaletinde, özellikle düşük gelirli kesimin konut sıkıntısı yaşamaya başladığı belirtildi.

ABD medyasındaki haberlerde, zaten düşük gelirli aileler için uygun fiyatlı konut yetersizliğinin bulunduğu eyalette, milyarlarca dolarlık hasara neden olan kasırganın bu problemi daha da gün yüzüne çıkardığı kaydedildi.

NBC’ye konuşan Florida Üniversitesi Shimberg Konut Araştırmaları Merkezinden araştırmacı Anne Ray, "Kasırga Florida’ya bu sezon, özellikle hizmet işlerinde ve diğer düşük ücretli alanlarda çalışan insanlar için zaten uygun fiyatlı konut sıkıntısının olduğu bir dönemde geldi." dedi.

Ray, son yıllarda eyalette konut maliyetlerinin kiracılar ve ev sahipleri için arttığına dikkati çekerek, "Kasırgada evlerini kaybeden insanlar şimdi zaten uygun fiyatlı konut bulmaya çalışan diğer insanlarla rekabet etmek zorunda kalacaklar. Bu çok zor bir durum." diye konuştu.

"Evsiz kalacağımız hiç aklıma gelmezdi"

Florida’nın en yoksul yerleşim yerlerinden biri olan Arcadia’da yaşayan Alaura Miller, ayda 1000 dolar kira ödedikleri prefabrik evlerinin kasırgada kullanılamaz derecede zarar gördüğünü ve kira yardımı olmadan başka bir ev bulmasının mümkün olmadığını söyledi.

60 yaşındaki emekli berber Miller, “Bu eyalette kalmaya devam mı edeceğim yoksa Teksas’taki kızımın yanına mı taşınmak zorunda kalacağım, şu an ne yapacağımızı bilemiyorum.” dedi.

Miller, düşük veya sabit gelirli Florida sakinlerinin, ülkenin yaşamak için en popüler ve pahalı eyaletlerinden birinde uygun fiyatlı konut bulmakta zorlandığını vurguladı.

Kasırganın vurduğu diğer şehirlerden Myakka City'de skleroz rahatsızlığı bulunan kızı ile yaşayan 69 yaşındaki Brenda West de ayda 1000 dolar ödedikleri evlerinin kullanılamaz hale gelmesinden dolayı geçici olarak ucuz bir otele çıktıklarını belirtti.

West, kızının rahatsızlığından dolayı sığınma evlerinde kalamayacaklarına işaret ederek, “Buradan nereye giderim, bilemiyorum. Bütün kaynaklarımı tüketmek üzereyim.” ifadelerini kullandı.

Federal Acil Durum Yönetim Ajansına (FEMA) başvurduklarını kaydeden West, şunları aktardı:

"Bizden daha kötü durumdakilerin olduğunu biliyorum ama evsiz kalacağımız hiç aklıma gelmezdi. Böyle bir şeyin başına geleceğini asla düşünmüyorsun, sonra aniden yüzüne çarpıyor. Daha önce nerede yaşayacağım ya da nereye gideceğim konusunda endişelenmek zorunda kaldığım bir pozisyonda hiç bulunmadım."

AA

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