Eyalet tarihinin en büyük 2. yangını

ABD’nin California eyaletinde 3 haftadır devam eden ve “Dixie” adı verilen yangın, eyalet tarihindeki en büyük 2. yangın olarak kayda geçerken, 187 bin hektardan büyük bir alanın zarar gördüğü bildirildi.

ABD’nin California eyaletinin kuzeybatısını halen etkileyen “Dixie” yangını halen kontrol altına alınamadı. California Orman ve Yangından Koruma Departmanının (Cal Fire) yaptığı açıklamaya göre, 3. haftasında devam eden “Dixie”, eyalet tarihindeki en büyük 2. yangın olarak kayıtlara girdi. Cal Fire’ın açıklamasına göre, bölgede toplamda 187 bin hektardan büyük bir alan tamamen yandı, Greenville adlı tarihi kasabanın küle dönmesinin yanı sıra çok sayıda bina da kullanılamaz hale geldi. AA

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