"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 NİSAN 2024 PAZAR - YIL: 55

"Eylemlerinizden iğreniyoruz"

07 Nisan 2024, Pazar 15:31
İrlanda'da gelecek hafta başbakan seçilmesi beklenen iktidardaki Fine Gael partisinin lideri Simon Harris, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya seslenerek, "İrlandalılar bundan daha açık olamaz. Eylemlerinizden iğreniyoruz." dedi.

İlk kez Fine Gael lideri olarak partisinin yıllık konferansında (Ardfheis) konuşan Yüksek Öğrenim, Araştırma, Yenilik ve Bilim Bakanı Harris, iç ve dış politikaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

İrlanda'ya düzensiz göçe ilişkin açıklama yapan Harris, "Göç, İrlanda ve İrlandalılar için yeni bir gerçeklik. Biz göç veren bir ülkeydik ve ülkemizi birçok yönüyle bu durum şekillendirdi. Şimdi, daha iyi bir hayat arayanlar ülkemize geliyor." diye konuştu.

Göçün yönetilmesi için daha iyi bir sistem kurulması gerektiğine işaret eden Harris, daha iyi bir sistem için Avrupa Birliği'yle işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

İrlanda'da kalamayacak düzensiz göçmenlerin daha hızlı sınır dışı edilmesi için çalışacaklarını söyleyen Harris, Ukrayna-Rusya savaşı ve İsrail'in Gazze'deki saldırılarına da değindi.

Harris, ülkesinin Ukrayna'yla dayanışma içinde olduğunu söyleyerek, "Savaştan kaçan aileleri ülkemize kabul etmek bizim için de önemli bir sınama oldu. Ancak doğru olan buydu." ifadelerini kullandı.

"İrlanda, Filistin devletini tanımaya hazırdır"

Gazze'deki insani krizin dünyanın gözleri önünde kötüleştiğini söyleyen Harris, 7 Ekim'de yaşananları kınadıklarını belirterek, tüm esirlerin serbest bırakılması gerektiğini dile getirdi.

Harris, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İsrail hükümetinin eylemlerine karşı da sessiz kalamayız ve kalmayacağız. Çünkü hedefleri, intikamla, bombardımanla, sakat bırakmakla ve çocukların ölümüyle yer değişmiş durumda. Kıtlığa hiçbir İrlandalı dayanamaz ve kasıtlı kıtlığı destekleyen herkes insanlığını kaybetmiştir. Başbakan Netanyahu, size bu akşam şunu söylemeliyim; İrlandalılar bundan daha açık olamaz. Eylemlerinizden iğreniyoruz. Hemen ateşkes olmalı ve yardımların güvenli şekilde akışı sağlanmalı."

Harris, iki devletli çözümden yana olduklarını da belirterek, "Bu akşam Galway'den şunu tekrarlıyorum. İrlanda, Filistin devletini tanımaya hazırdır." diye konuştu.

Geçen ay Başbakan Leo Varadkar'ın hükümet ve partideki görevinden istifa etmesi üzerine 24 Mart'ta Fine Gael lideri seçilen Harris'in gelecek hafta İrlanda parlamentosunun alt kanadında (Dail) yapılacak oylamanın ardından ülkenin en genç başbakanı olarak seçilmesi bekleniyor.

AA

Okunma Sayısı: 186
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bornova Yeni Cami’de her akşam 800 kişiye iftar yemeği veriliyor

    "Eylemlerinizden iğreniyoruz"

    İsrail ordusu Han Yunus'tan çekildiğini duyurdu

    Gazzeliler Türkiye’ye kırgın

    “Gazze’nin acısını durdur”

    Meclise yine bypass; hedef ne?

    AKP’de Mehmet Uçum’a tepki

    ''Artık silah verme'' çağrıları artıyor

    Kutsal mabed doldu taştı - Aksa’da Kadir Gecesi’ne 200 bin Filistinli katıldı

    Metiner de Uçum’a cevap verdi

    Özgür Özel: Kibirlenmeyeceğiz

    İstanbul'da Gazze şehitleri için okunan 37 bin hatmin duası yapıldı

    Yahudi işgalciler 4 evi daha yaktı

    Bayramda elektrikli otomobille yola çıkacaklara tavsiyeler

    Süper Kupa yarın sahibini bulacak

    Kadir Gecesi'nde Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere de saldırdılar!

    Tayvan'da ölü sayısı 12'ye yükseldi

    New York'ta 4,8 büyüklüğündeki deprem gözlemlendi

    ABD: Netanyahu hükümetinin eylemleri karşısında hayal kırıklığı içindeyiz

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hakkın hatırını feda etmeyenler
    Genel

    AKP’de Mehmet Uçum’a tepki
    Genel

    Meclise yine bypass; hedef ne?
    Genel

    Gazzeliler Türkiye’ye kırgın
    Osman ZENGİN

    Ah efendim! Erken göçtün, bizi yetim bıraktın – 2
    Ahmet BATTAL

    Doktor seçme hakkı ve belirsizlikler
    Mehmet KARA

    Milletin mesajı
    Sami CEBECİ

    Türkiye’de Bediüzzaman gerçeği
    Risale-i Nur'dan

    Beşer saadeti için en mühim bir rükün zekâttır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.