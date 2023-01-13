Ezan ırkçılığı engeller

İngiltere’deki Faruk Azim Camisi’nde yeni yılda ilk kez açık havada ezan okundu.

Gazzete Live’nin haberine göre Stockton’daki Faruk Azam Camii, Birleşik Krallık’ta ülke çapındaki karantina sırasında ülkenin kuzeydoğusunda açık havada ezan okuyan ilk cami olmuştu. Bu camiden yeni yılda ilk ezanı da aynı şekilde okundu. Camii önceden Stockton Kent Konseyi’nden açık havada ezan okumak için izin almıştı. Bu izin, cami müezzininin cuma günleri açık havada ezan okumasına imkan sağlıyordu. Caminin imamı Tarık Sadık buna izin veren yetkililere ve destek veren halka teşekkür etti. Cami cemaatinden Sufi Mubin: “Açık alanda ezan okunmasını desteklemek, Stockton’da ırkçılığın yeri olmadığı mesajını veriyor” dedi. Bu caminin yeni yıldaki ilk cuma namazına bine yakın kişi katıldı. Stockton’un nüfusu yaklaşık 440 bin kişi ve bu nüfusun yaklaşık 4.000 kişi Müslüman. Haber Merkezi

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