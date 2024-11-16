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16 KASIM 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Ezan sesi daha yüksek çıkacak

16 Kasım 2024, Cumartesi 21:41
İSRAİL, YIKIM KARARI ÇIKARDIĞI BEDEVİ KÖYÜNDEKİ CAMİYİ YIKTI. İSRAİLLİ ARAP MİLLETVEKİLİ YUSUF EL-ATAVİNE: “EZAN SESİ, ONLARIN YIKIM VE MAKİNALARININ SESİNDEN DAHA YÜKSEK ÇIKACAK. BİZ SAHİBİ OLDUĞUMUZ TOPRAKLARIMIZDA KARARLILIKLA KALACAĞIZ” DEDİ.

İsrail, ülkenin güneyindeki Necef (Negev) bölgesinde yerine İsraillilere yerleşim yeri yapılması için tahliye ve yıkım kararı çıkarılan Umm el-Hiyran bedevi köyünün camisini yerle bir etti. Bölgede kaydedilen fotoğraflar ve görüntüler, İsrail ordusunun köye baskın düzenledikten sonra camiyi yerle bir ettiğini gösteriyor. İsrail Meclisi’nde Değişim için Arap Listesi’nden milletvekili Yusuf el-Atavine, yaptığı açıklamada, “(Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar) Ben-Gvir’in çeteleri tüm köy sakinlerinin evlerini yıkıp onları göç ettirdikten sonra Ümmü’l-Hiran Camii’ni yıktı.” ifadesini kullandı. Atavine, “Ezan sesi, onların yıkım ve makinalarının sesinden daha yüksek çıkacak. Biz sahibi olduğumuz toprak-larımızda kararlılıkla kalacağız. Zeytin ve kekik olduğu müddetçe biz de burada olacağız.” ifadesine yer verdi.

Buradan başka vatanımız yok

İsrail’in Umm el-Hiyran köyünü keyfi olarak yık-tığını ve sakinlerini göçe zorla-dığını belirten Atavine, İsrail ordusunun yıkımından önce geriye sadece Umm el-Hiyran Camisi’nin kaldığını belirtti. Atavine, “Yıkım ve harap etmeyi başarısız İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli ve Ben-Gvir gurur kaynağı gördüğünden, köyün yıkılmasında ısrar ettiler. Biz bunun, Arap vatandaşlarını düşman ve işgalci olarak gören İsrail hükümetinin gerçek, ırkçı, faşist yüzünü gösteren kasvetli, kara bir tablo olduğunu söylüyoruz.” değerlendirmesinde bulundu. İsrail’in yıkım, zulüm ve haksızlıklarına rağmen Filistinlilerin vatanlarında karar-lılıkla kalacaklarının altını çizen Atavine, “Buradan başka kalacağımız bir vatan   yoktur.” ifadesine yer verdi.

AA

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