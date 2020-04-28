Ezan sesine korona müdahalesi

Yunanistan’ın Gümülcine şehrinde müftü İbrahim Şerif, bölgede bazı kesimlerin son dönemde köy ve kasabalarda okunan ezanların kısılmasına yönelik müdahalede bulunmaya çalıştığını belirterek, “Gümülcine’de yıllardır kimseyi rahatsız etmeyen ezan sesleri şimdilerde birilerini rahatsız ediyor. (Kovid-19) Virüsle mücadele bahane edilerek mikrofonların ayarlarıyla oynanıyor. Müezzinler tedirgin ediliyor.” diye konuştu.

Müftü Şerif, şunları kaydetti: “Gümülcine bölgesinde kendilerini ‘yetkili’ olarak tanıtan bazı sivil kişiler, camilerin imam ve müezzinlerini ziyaret ederek minarelerden okunan ezan sesini rahatsızlık oluşturduğu gerekçesiyle kısmaları yönünde telkinde bulunuyor. Salgınla mücadele gerekçesiyle camilerimizin kapalı tutulduğu hassas bir dönemde yapılmak istenen bu müdahale azınlık toplumunda rahatsızlık ve endişeye sebep oluyor.” AA

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