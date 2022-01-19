Ezana izin, din hürriyetinin gereği

Köln, Almanya’nın en çok göçmenin yaşadığı Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin en büyük şehri. Köln’ün belediye başkanı aynı zamanda birçok Türkiyelinin de belediye başkanı konumunda.

Bir hukukçu olan ve uzun yıllar Köln Büyükşehir Belediyesi’nin idarî işlerinde görev aldıktan sonra iki kez üst üste bağımsız aday olarak belediye başkanı seçilen Henriette Reker, iki kültürün etkileşiminden doğan sonuçları, uyum konusunda Almanya’nın bir göç ülkesi olarak neleri başarıp neleri eksik bıraktığını, Avrupa’nın en büyük camisi olan Diyanet İşleri Türk İslâm Birliği’nin (DITIB) inşa ettirdiği tartışmalı cami ve o camiden Cuma günleri ezan okunmasına verilen iznin sebebini, Almanya’daki Türkçe yayın yapan muhalif medyanın rolüne dair soruları cevapladı.

Başkan Reker, artıgerçek’in haberine göre, Köln Camii ve ezan konusunda, “Bu tartışmaya nesnel bir bakışla yaklaşmalıyız: Almanya’da din özgürlüğü var. Köln’de yaklaşık 130 dini topluluk mevcut. İnsanların dinlerini yaşayabilmesi anayasal güvence altındadır. İslâm dininde Cuma Namazı ve ezan önemli ögelerdir. Benim için ezanın okunmasına verilen izin kabulün bir işaretidir. Bu DITIB ya da Türkiye hükümetini desteklemek için atılmış bir adım değil, bu fikre çok uzağım! Cuma Namazı gibi dinin parçası olan bir ögeye izin verilmesi bence dinleri ve pratiklerini kabul etmemiz gerekliliğini desteklemektedir. Bu, din hürriyeti olmayan bir ülkeyle aramızdaki farktır. Almanya’da bu hak vardır. Bence, eğer müezzin haftada bir kere dinin parçası olan bir çağrıda bulunursa, bunu hepimiz kabul etmeliyiz” dedi.

Haber Merkezi