F-16 satışına İsveç tehdidi

Türkiye’nin İsveç’in NATO üyeliğine onay vermemesi sebebi ile ülkeler arası gerilim devam ediyor.

ABD yönetimi, önümüzdeki hafta düzenlenecek olan NATO zirvesi öncesinde Türkiye’nin İsveç’e destek vermesi için söylemlerini artırdı. ABD’den İsveç’in NATO’ya dahil olması için Türkiye’yi de ilgilendiren bir açıklama geldi.

VOA Türkçe’den Begüm Dönmez Ersöz’ün haberine göre; ABD Senatosu’ndaki Cumhuriyetçilerin lideri Senatör Mitch McConnell, İsveç’in NATO üyeliğini onaylamadıkça Türkiye’ye F-16 satışından yana olmadığını söyledi. İsveç’in NATO üyeliğiyle ilgili Punchbowl haber sitesine konuşan McConnell, Türkiye’ye F-16 satışı konusunda Senato Dış İlişkiler Komisyonu’nun Demokrat Partili Başkanı Bob Menendez’in görüşüne destek verdiğini belirterek “İsveç’in üyeliği gerçekleşene kadar Türkiye’ye F-16 satışından yana olmayanlardanım” dedi.

Haber Merkezi