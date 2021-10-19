F-16 teklifi oldu mu, olmadı mı?

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndaN yapılan açıklamada, “Türkiye’ye F-16 için finansal teklifte bulunmadık, Pentagon F-35 sorununun çözümü için Türkiye ile görüşüyor” denildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Türkiye’ye F-16 talebiyle ilgili herhangi bir finansal teklifte bulunmadığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Pazar günü Angola ziyareti öncesi açıklamasında ABD’nin F-16’lara dair “ödemeler için teklifte bulunduğunu” ifade etmişti.

t24’ün haberine göre, Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price, ABD’nin Türkiye’ye F-16 teklifinde bulunup bulmadığı sorusunu doğrulamadı, ancak Washington’ın herhangi bir malî teklif yapmadığını dile getirdi.

Sözcü Price, ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) Türkiye ile F-35 programına dair anlaşmazlıkların çözümü için istişareler yürüttüğünü de söyledi. Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sisteminin satın alması üzerine, Washington Ankara’yı F-35 yeni nesil uçakların üretim sürecinden çıkarmıştı. ABD, S-400 hava savunma sisteminin NATO ile uyumlu olmadığını ve bazı gizli askerî bilgilerin Rusya’nın eline geçebileceğini savunuyor.

ABD teklif yaptı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pazar günü yaptığı açıklamada, Türkiye’nin ABD’den 40 adet F-16 satın alacağı yönündeki haberlere ilişkin “Bu konu F-35 konusuyla bağlantılı bir konu. 1 milyar 400 milyon dolar F-35’ler için yapmış olduğumuz ödeme söz konusu. Ve bu ödemeler karşısında ABD’nin böyle bir teklifi söz konusu oldu” dedi. Bakanlık sözcüsü Price Pazartesi günü gazetecilerle yaptığı brifingde “Savunma tedarik planlarıyla ilgili Türk hükümeti ile konuşmanızı öneririm. Benim söyleyebileceğim, ABD’nin Türkiye’ye F-16 talebiyle ilgili herhangi bir malî teklifte bulunmadığıdır” dedi.