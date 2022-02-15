Facebook’a dâvâ açıldı

ABD'de Facebook'un sahibi Meta'ya, fotoğraf ve videolardaki biyometrik verileri kullanıcıların açık izni olmaksızın topladığı gerekçesiyle dâvâ açıldı. Texas Başsavcısı Ken Paxton, şirketin fotoğraf ve videolardan biyometrik verileri topladığını ve bunu, kullanıcıların iznini almadan yaptığını söyledi.

Paxton, verileri 10 yıldan fazla süredir bu şekilde elde ederek ticarileştiren Meta'nın, eyalet tüketici koruma yasasını ihlâl ettiğini belirtti. Şirketin ayrıca verileri üçüncü taraflarla paylaştığını ve makul bir sürede imha etmediğini açıklayan Paxton, “Facebook artık kişinin güvenliği ve refahı pahasına kar elde etme niyetiyle insanlardan ve çocuklarından yararlanmayacak.” ifadesini kullandı. Dâvâ dosyasında Facebook'un, Texas eyalet yasalarını "yüzlerce, binlerce ya da milyonlarca değil, milyarlarca kez" ihlâl ettiği yer alıyor. Şirketin ihlâl başına 10 bin dolar ceza ödemesi isteniyor.

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